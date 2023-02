Mars : les prix vont-ils encore flamber ?

À la sortie du supermarché, la hausse des prix est un constat auquel les Français se sont habitués. Et cela ne devrait pas s’arranger en mars. “Il est inimaginable que sur les quelques semaines qui viennent, on soit en dessous de 8% de l’inflation. Aucun produit ne devrait être épargné ” selon Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation. Comment expliquer ces nouvelles hausses ? Le 1er mars, les négociations entre les industriels d'un côté, autrement dit les fournisseurs ou les marques, et la grande distribution de l'autre, prendront fin. À cette date, des nouveaux prix seront fixés. Pour les industriels, il est impossible de ne pas répercuter sur les étiquettes, l’envolée des coûts de production. Ces augmentations annoncées tombent au plus mal, car depuis un an, le prix des surgelés a, par exemple, augmenté de 20 %, celui des œufs et du lait de 19% et celui de l’épicerie salée de 15%. Pour limiter ces hausses, une solution est sur la table : le panier anti-inflation, proposé par le gouvernement. L’objectif étant de bloquer le prix sur une cinquantaine de produits à compter de la mi-mars. TF1 | Reportage L. Deshateaux, M. Desmoulins, W. Wuillemin