Marseillan : un mort et deux blessés dans une collision entre deux jet-skis

Le 15 août 2019, au large de Marseillan, dans l'Hérault, deux jet-skis se sont percutés. L'accident a causé la mort de l'homme qui était à l'origine de la collision. Il a en effet percuté un autre engin qui se trouvait à l'arrêt et sur lequel se trouvait un couple de vacanciers en pleine séance d'initiation. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Il est à noter que l'usage de ces scooters de mer par des particuliers est très réglementé.