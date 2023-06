Marseille : chauffer et climatiser grâce à la mer

Ressource en grosse quantité, et si l'eau de mer était l'une des énergies du futur ? On appelle cette technologie la thalassothermie. Vous allez voir comment la Méditerranée peut chauffer les bâtiments l'hiver et les refroidir l'été. Dans les quartiers nord de Marseille, depuis qu’il a emménagé dans ce nouvel immeuble, en image, Djamel Germoudi, habitant d'un logement raccordé à la thalassothermie, a le sourire lorsqu’il fait la vaisselle, car ses factures d’eau chaude lui coûtent 30% de moins qu’ailleurs. Comment expliquer une telle économie ? Son chauffage est assuré en partie par la Méditerranée. Son chauffage est fabriqué à deux kilomètres de chez lui, sur le port de Marseille, dans l’une des plus grandes centrales de thalassothermie d’Europe. À partir des tuyaux, en image, le principe consiste à récupérer la chaleur et la fraîcheur présente dans l’eau. Grâce à de l’électricité, les températures sont décuplées. Résultat, de l'eau froide à cinq degrés et de l’eau chaude à 60 degrés sont envoyées vers la ville pour chauffer ou climatiser des bâtiments. Comme une pompe à chaleur qui récupère l’énergie présente dans l’air, ici, on utilise l’eau de mer. Et c’est bien plus efficace. Le dispositif est deux fois plus performant qu’une pompe à chaleur classique et dix fois moins polluant que du chauffage au gaz. Ce centre commercial, en image, utilise cette solution depuis cinq ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Brossard, A. Ponsar