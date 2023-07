Marseille : la police en service minimum

Les portes de ce commissariat sont restées fermées toute la journée. Il n'y a pas assez de policiers présents pour accueillir le public. Les autres fonctionnaires ont été réquisitionnés pour patrouiller sur le terrain. Un peu plus loin dans le centre-ville, l'hôtel de police est lui ouvert, mais les agents assurent le service minimum. Les services de police marseillais fonctionnent au ralenti depuis vendredi. Seuls les appels urgents du 17 et les faits d'agression sont pris en charge. Des Marseillais se sont fait voler leurs affaires personnelles, hier. Ils sont venus porter plainte, mais ils doivent rebrousser chemin car les bureaux sont presque vides. Entre 300 et 600 policiers se sont mis en arrêt de travail pour protester contre l'incarcération de leur collègue, jeudi soir. Un fonctionnaire de la BAC a été mis en examen pour violence en réunion sur un jeune homme, Eddy, en marge des émeutes au début du mois de juillet. Sous le choc, les policiers craignent de revenir sur le terrain, les affaires non urgentes sont toutes reportées. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot