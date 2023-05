Fusillades à Marseille : le témoignage d'une victime collatérale

Un corps meurtri avec trois balles de kalachnikov. Elles ont été extraites dans le dos et dans son épaule, mais pas dans son cou. Hamza, victime collatérale d'un règlement de comptes, a échappé à la mort de justesse, mais il doit vivre avec cette balle restée logée. Le 11 janvier dernier, Hamza, le chauffeur VTC de 27 ans effectuait une course dans la cité marseillaise et s'est retrouvé au milieu d'une fusillade, sur fond de trafic de drogue. Son véhicule a été transpercé par 34 balles. La guerre de la drogue à Marseille fait de plus en plus de victimes, comme Hamza. Une mère de famille de 43 ans, tuée il y a dix jours au pied de chez elle, devant un point de vente de stupéfiants. Mais elle n'était pas connue des services de la police. Pour les autorités, ce ne sont pas des erreurs de cible, mais bien une stratégie. C’est la double peine pour l'avocat, Maître Hervé Seroussi. Les enquêtes sont longues et les rescapés lourdement blessés ont besoin d’obtenir réparation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, M. Jit