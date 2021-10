Marseille : plonger pour ramasser les détritus

Vingt volontaires ont reçu les dernières consignes avant de se jeter à l'eau. Sur la plage des Catalans à Marseille, ces plongeurs et apnéistes se sont fixé un objectif : collecter en mer le plus de déchets possible charriés en début de semaine par les inondations. Sous l'eau, les détritus se cachent partout, dans les rochers, au fond sur le sable où chaque emballage est aussi ramassé à la main. Mais aussi à la surface, du plastique morcelé bien plus difficile à collecter. Très vite, les premiers sortent de l'eau avec des sacs bien remplis. À terre, les déchets s'amoncellent, collectés à quelques dizaines seulement de mètres du rivage. Butin du jour près de 150 kilos. À l'origine de cette pollution, marine, les tonnes d'emballage emportées par les eaux jusque dans le littoral marseillais depuis lundi dernier. Depuis, les plages ont été nettoyées. Et en mer, les courants ont éparpillé la plupart des déchets. Les ordures ramassées aujourd'hui ne représentent qu'une infime partie de ce qui a été déversé, en mer, mais ces volontaires ne baissent pas les bras. Dès demain, d'autres collectes sont prévues sur les plages de Marseille.