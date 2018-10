Marseille : la pollution émise par les navires inquiète les riverains

Les navires de croisière n'apportent pas que des touristes à Marseille. Avec près de 3 500 bateaux qui y accostent chaque année, la pollution qu'ils émettent inquiète de plus en plus les riverains. Certains en sont même tombés malade comme Jean-Pierre Eyraud qui est atteint d'un cancer des voies respiratoires. Le contrôle de la qualité de l'air a donc été renforcé dans les quartiers près des quais. Celui-ci révèle notamment que l'émission de particules ultra-fines est plus importante entre sept heures et dix heures du matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.