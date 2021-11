Marseille : quand des dealers diffusent une vidéo publicitaire sur les réseaux sociaux

En tête de cet article, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux reprend tous les codes actuels de la publicité : des images de drone, du rap marseillais. Dans cette cité des quartiers sud, on promet même un accueil chaleureux aux clients qui viennent acheter des stupéfiants. Pour les habitants du quartier, la provocation a du mal à passer. "On ne peut pas laisser ça comme ça. Ça devient une catastrophe", déplore l'un d'eux. Le phénomène des dealers qui font leurs publicités sur Internet n'est pas nouveau. Mais cette fois, c'est la professionnalisation de la vidéo qui interpelle. "Et c'est justement le but recherché pour se démarquer" avouent même des revendeurs de la cité. Ce riverain du quartier Saint-Loup n'a pas été surpris par ce coup marketing. Il voit depuis deux ans les méthodes de vente des dealers évoluer. La vidéo aurait été déjà vue plus de 30 000 fois, notamment par les forces de l'ordre qui recherchent son auteur. Mais pour Rudy Manna, secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police, les sanctions sont insuffisantes. Une enquête a été ouverte pour provocation à l'usage et au trafic de stupéfiants. La peine encourue est tout de même de cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba