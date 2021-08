Marseille sous tension : trois morts dans deux fusillades

Un peu après minuit samedi soir dans cette cité du quatorzième arrondissement de Marseille, deux hommes sont touchés par de nombreux tirs de Kalachnikov alors qu'il était au pied de cet immeuble. Les tireurs prennent la fuite aussi vite qu'ils sont arrivés à bord de deux véhicules. Leurs victimes : deux hommes de 25 et 26 ans sont morts criblés de balles. Ce dimanche matin, l'émotion est encore vive dans le quartier et l'inquiétude aussi. Cette cité était jusqu'alors épargnée par les règlements de comptes. "C'est incroyable tous ces massacres qui ne s'arrêtent pas", confie un passant. Les deux hommes ne sont pas les seules victimes de cette nuit de violence à Marseille vers deux heures du matin. C'est dans un autre quartier tranquille du quatrième arrondissement qu'un homme de 27 ans a été enlevé par trois autres. Il sera retrouvé plus loin, brûlé dans une voiture. Une escalade de ces règlements de comptes depuis quelques semaines qui fait penser à une guerre de territoire sur fonds de trafic de drogue.