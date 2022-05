Marseille : une friche transformée en jardin d'Eden

C'est l'histoire d'un petit jardin d’Eden qui a poussé aux pieds d'une tour à Marseille. Ses habitants rêvaient de donner à leurs enfants un peu plus de nature. Ils l'ont appelé le jardin des Fadas. En sept ans, le terrain vague est devenu un jardin partagé. La terre était composée quasiment de sable. Sébastien, qui a étudié l'agronomie, a fabriqué sur ce sable un autre sol avec de la terre, du bois, de la paille et surtout de l'argile. Cette terre va retenir l'eau et la matière organique. Tout le monde a planté des plantes et le jardin a fini par s'équilibrer tout seul. Les insectes et les oiseaux sont venus, cela a emmené une vie et la nature. Pour Michelle qui y vit depuis 40 ans, ce jardin a tout changé. "Je ne connaissais personne dans mon quartier, dans mon immeuble. Et maintenant, j'ai des amis, ça a tout changé ma vie". Les Fadas partagent bien plus que des légumes. Il y a les fruits de la récolte repartis entre chaque dimanche soir, mais aussi un peu de ce que chacun veut y mettre. Arthur, lui, a fabriqué une cabane pour les outils du jardin et un terrain de boules pour ses amis marseillais. Un objectif pour chaque jour qui l'a aidé, dit-il, à combattre son cancer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Poupon, L. Poinsatte