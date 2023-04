Marseille : une semaine après, 300 sinistrés à reloger

Ils étaient leurs voisins, leurs amis, leurs proches. À quelques pas des lieux du drame, ces Marseillais ont tenu à se recueillir ce dimanche matin pour rendre hommage aux huit habitants du 17 rue de Tivoli. La vie de tout ce quartier est bouleversée. "On a du mal à dormir, on est stressé. Le moindre bruit, on sursaute." témoigne un des habitants. Une semaine après, 300 riverains ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Parmi eux, Diana et Patrick qui sont hébergés à l'hôtel. Ils vivaient juste en face de l'immeuble effondré. Leur vie a basculé, ils n'ont pu prendre que leurs téléphones avant d'évacuer en urgence. "Je languis qu'on me donne le feu vert pour que je puisse prendre mes affaires personnelles", confie la dame. Rue de Tivoli, des étais tiennent les façades des immeubles, car avec le souffle de l’explosion, l’ensemble des bâtiments du pâté de maisons s’est fragilisé. Des expertises sont en cours. La plupart des habitants ont trouvé refuge chez des proches. Ils n’ont que quinze minutes par jour pour récupérer les affaires, accompagnés par les pompiers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba