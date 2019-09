Martinique : relance de la filière cacao

La filière cacao redémarre en Martinique. Délaissée au profit de la récolte de la banane et de la canne à sucre, celle-ci avait peu à peu perdu sa notoriété d'antan. Sans oublier le savoir-faire qui s'est égaré au fil des ans. Toutefois, les agriculteurs sont nombreux à y investir de nouveau, malgré le pari risqué. En effet, le cacaoyer est un arbre fragile, sensible aux vents et aux fortes températures. Un accompagnement est nécessaire pour assurer la production et la relance de la filière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.