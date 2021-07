Martinique, Réunion : vacances confinées ou annulées ?

Cette agence de voyage n'avait jamais connu une telle affluence. Ses clients ne souhaitent plus partir dans les DOM-TOM. Johan devait partir en Martinique pendant quinze jours. Le confinement sur l'île antillaise l'a incité à tout annuler. "On va reprogrammer de nouvelles vacances, en essayant d'aller dans des pays où ce n'est pas trop confiné", dit-il. Même constat à l'aéroport de Paris-Orly. Depuis la matinée de ce vendredi 30 juillet 2021, 150 annulations pour une compagnie aérienne qui dessert la Réunion. "On s'adapte. On accompagne les passagers. Tous les billets sont 100% modifiables et remboursables. Et donc, on fait au mieux pour s'adapter et répondre aux besoins des clients", précise Muriel Assouline, directrice générale de la compagnie aérienne "French bee". Des clients souvent résignés, certains ont fait le choix de partir quand même. Mais, ils risquent de se sentir un peu seuls. Comme ici, dans cet hôtel de la Réunion, tous les voyageurs en provenance de la métropole ont annulé leur séjour. Sur l'île, les bars et les restaurants vont devoir fermer à partir de ce samedi 31 juillet 2021 et au moins pour les 15 prochains jours. Dans ces conditions, beaucoup de vacanciers ont décidé d'écourter leur séjour ou de changer leur destination pour l'Europe. Le Portugal et la Grèce sont plébiscités.