Martinique : un désert entre deux mers

Un désert avec vue sur l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Étonnants paysages offerts depuis des millénaires au Sud de la Martinique. Terre couleur ocre, cactus, tout y est pour les randonneurs en quête de dépaysement. La Savane des Pétrifications tire son nom de la présence de bois pétrifié, témoin de la naissance de l'île à partir d'un volcan il y a 23 millions d'années. Une mine d'informations précieuses pour Alex Allard-Saint-Albin, scientifique. Ce passé volcanique donne au sol une composition idéale pour la culture du melon. Cette exploitation d'une centaine d'hectares y est implantée depuis quinze ans. "Le fait d'être à proximité de cette zone nous fait partager la chance d'un terroir exceptionnel", se réjouit Patrick Albouys, directeur d'exploitation des Melons Philibon. Une nature généreuse et captivante. Fabien Lefèvre, photographe animalier, en a fait son terrain de chasse favori. "On a l'impression d'être sur l'eau avec les oiseaux. On est vraiment à la même hauteur et dans la même dimension", lance le jeune homme. TF1 | Reportage J.M D'Abreu, T. Albert