Mary Higgins Clark : la reine du suspense s'est éteinte à l'âge de 92 ans

L'écrivaine américaine, Mary Higgins Clark qui avait vendu 100 millions de livres aux États-Unis et 25 millions dans l'Hexagone est décédée à l'âge de 92 ans. Tenir le lecteur en haleine, garantir le frisson à chaque page tournée, c'est un art qu'elle maîtrisait depuis son entrée fracassante dans le monde des lettres. Sa vie aurait pu être elle-même un roman, mi-tragédie, mi-conte de fée. Découvrez son portrait dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.