Masque : deux villes, deux choix différents

L'obligation de porter le masque change d'une rue à l'autre et d'une ville à l'autre. Si certaines ont choisi de rendre obligatoire le port du masque à l'extérieur. Cela peut être l'inverse à seulement quelques kilomètres de là. Illustration à Annecy (Haute-Savoie) et à Aix-les-Bains (Savoie). Moins de 35 kilomètres séparent ces deux villes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.