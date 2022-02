Masque : est-il trop tôt pour l'enlever ?

Nous pourrons l'enlever le 28 février. La date n'est pas choisie au hasard. Le gouvernement parie sur quatre semaines de baisse continue de l'incidence. Effectivement, elle baisse. Alors que nous étions à 3 800 en fin janvier, nous venons de passer sous la barre des 2 000. À ce rythme-là, nous devrions arriver fin février aux alentours de 1 000 cas pour 100 000 habitants. Selon, professeur Dominique Costagliola, c'est beaucoup trop tôt pour enlever le masque. Par rapport aux précédents variants, Omicron est beaucoup plus contagieux, mais beaucoup moins dangereux. Avec 78% de Français complètement vaccins, on compte aujourd'hui beaucoup moins de patients en soins critiques qu'en avril dernier. Et cela baisse. Pourquoi le garder dans le transport et l'enlever au cinéma ? Nos voisins Européens s'y mettent les uns après les autres. Plus de masque dans les métros. Au Royaume-Uni, et au Danemark, ils ne le portent plus dans les commerces depuis le 1er février, et leur nombre de contaminations stagne. Cela sous-entend une bonne dose d'autodiscipline. Le masque chirurgical à l'intérieur fait baisser de deux-tiers le risque de contamination, et le FFP2 de 80%. T F1 | Reportage J. Devambez, C. Bayle