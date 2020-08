Masque et sport font-ils bon ménage ?

La règle du masque obligatoire n'est pas intégrée par tous. Pour les sportifs, l'association masque et activités physiques n'est pas toujours évidente. A Paris comme à Lille, faire respecter le port du masque n'est pas chose facile. Certains ne comprennent pas la règle tandis que d'autres s'en accommodent. Mais courir avec un masque est-il bon pour la santé ? Comment allier masque et sport ?