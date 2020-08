Masque obligatoire à l'extérieur : difficile de s'y retrouver

Le port du masque obligatoire à l'extérieur se généralise encore un peu plus dans le pays. Paris et quatre départements de l'Île-de-France l'imposeront dès lundi matin dans les zones les plus fréquentées. Cette mesure a été prise, car la circulation du virus repart à la hausse. Plus de 1 400 communes ont déjà mis en place cette nouvelle règle, mais elle varie d'une rue à l'autre. Alors, comment s'y retrouver ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.