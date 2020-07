Masque obligatoire : le mode d'emploi

Dans la nouvelle étape de la crise sanitaire, pour éviter une reprise de l'épidémie de coronavirus, il vous coûtera désormais 135 € si vous ne portez pas de masque dans un lieu public clos. Un décret détaillera les nouvelles règles du port du masque. La mesure s'appliquera dès ce lundi matin dans tout l'Hexagone. Les forces de l'ordre vont veiller au grain à l'ouverture des commerces et des marchés couverts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.