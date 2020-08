Masques chirurgicaux : les enseignes se livrent une guerre des prix

Dans l'Hexagone, un masque chirurgical coûte en moyenne cinquante centimes d'euro l'unité actuellement. Les grandes enseignes assurent qu'il coûtera bientôt beaucoup moins cher. Les prix vont baisser parce que notre pays n'est plus en pénurie. Et une guerre des prix va succéder au manque survenu au pire de la crise. Alors, comment les grandes enseignes vont-elles s'y prendre ?