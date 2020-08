Masques obligatoires dans la rue : les Parisiens jouent-ils le jeu ?

Depuis ce vendredi matin, sept millions de Franciliens doivent porter un masque dans la rue. Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis sont concernés. Dans toute la ville, la police a commencé sa patrouille, en menant, dans un premier temps, une action pédagogique avant l'amende de 135 euros. Comment cette nouvelle contrainte a-t-elle accueillie ?