Masques : où en acheter et à quel prix ?

Nous sommes nombreux à vouloir faire des stocks de masque en vue des semaines à venir, car ils deviendront obligatoires dans les lieux publics clos. Mais après la pénurie du début de la crise épidémique, les autorités l'assurent "nous n'en manquons plus". Alors, où s'approvisionner ? Et à quel prix ? Reportage à Paris, à Issy-les-Moulineaux et en Seine-Saint-Denis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.