Massacre d'Ascq : l'ancien soldat nazi Karl Münter n'a aucun regret

En 1944, dans la commune d'Ascq dans le Nord, 86 civils avaient été exécutés par des troupes nazies. 75 ans plus tard, le temps n'a pas effacé la douleur des habitants. L'affaire a récemment refait surface dans l'actualité. Un ancien soldat nazi impliqué dans le massacre, Karl Münter, a affirmé à la télévision allemande qu'il n'avait aucun regret. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.