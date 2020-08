Massage facial : un remède anti-rides ?

En plus de ses effets apaisants, le massage facial possède des vertus anti-âge soupçonnées. En France, il commence à avoir des adeptes qui ne jurent que par lui. Pour percer le secret de cette magie, nos reporters se sont dirigés vers l'école des facialistes. On y apprend les fondamentaux du visage. Si on ne sollicite pas nos 53 muscles, ils se relâchent avec le temps. Delphine Langlois, facialiste, affirme que "par des techniques ciblées de massage, on va pouvoir aller étirer la fibre musculaire pour ralentir l'apparition de la fameuse ride d'expression". Longtemps réservé aux actrices ou mannequins, le massage facial se démocratise. À Paris, un salon spécialisé propose 59 euros pour une séance de 40 minutes. Déçue par les injections de Botox, une cliente l'a testée. "Je trouvais que ça m'enlevait ma personnalité, alors que là, c'est moi qui revis, qui fais du sport du visage", précise-t-elle. Les médecins spécialisés dans le traitement anti-âge recommandent aussi cette méthode naturelle. "On va effectivement redonner du volume, sans ajouter un corps étranger. Ce qui est quand même intéressant", souligne le Dr Brigitte Desporte, médecin esthétique. Pour que le résultat se voit, il faut se faire masser le visage au moins deux fois par mois.