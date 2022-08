Massif Central : les steppes sauvages à cheval

Le Mézin (Lot-et-Garonne) est un immense plateau à perte de vue, une toundra pelée, balayée par le vent. La montagne des hommes d’en haut émerge d’un océan de steppes bordé de sapin. Comme un petit bout de Patagonie ou de Mongolie, planté entre l’Ardèche et la Haute-Loire, le pays s’explore à pied ou à cheval. Un calme permanent y règne. Tout autour du Mézin, on raconte que l’on peut y marcher des heures sans croiser hommes qui y vivent. Portant, Norbert Dupré a décidé d’y poser bagages, il y a dix ans. Passionné de plantes sauvages, cet ancien négociant du textile a quitté Hongkong pour rénover une vieille ferme tapie dans la montagne. Bien qu’il ait voyagé sur les quatre continents, c’est le Mézin qui a fait chavirer son cœur. Terre de mystère, le Mézin alimentait de multiples légendes. L’une d’elles prétend qu'elle fut habitée autrefois par le peuple du vent. Ses enfants auraient appris à voler sur les falaises comme les grands rapaces. Ce peuple était poétique et envoyait des messages à des kilomètres à la ronde par la seule force de l’air. TF1 | Reportage C. Blampain, B Gereys