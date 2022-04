Massif central : week-end d'hiver sur les routes

La température extérieure est de 6°C ce samedi après-midi à 800 m d'altitude. Alors, sur les hauts plateaux de la Haute-Loire, il ne fallait pas s'aventurer sur les routes départementales. Des voitures ont été bloquées. En plus des chutes de neige en continu, souffle la burle, ce vent du nord typique des hauts plateaux de l'Auvergne. C'est le cas en Haute-Loire où les routes départementales sont sans cesse balayées par le vent et recouvertes par la neige. Ces conditions très difficiles ont bloqué notre voiture. Et quelques centaines de mètres plus loin, des habitants ont passé leur journée à aider les automobilistes en détresse. Même les plus habitués se sont aussi laissé surprendre aujourd'hui, comme ce chauffeur routier qui a coincé son camion sur les bas-côtés de la route. Si du côté de l'autoroute A 89, entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, la circulation s'effectuait essentiellement sur une seule voie, les plus grandes difficultés du jour se concentraient sur les routes départementales. Cet après-midi, des routes ont été fermées. Et dès 18h ce soir, les poids lourds ont de nouveau l'interdiction de circuler en Haute-Loire. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive