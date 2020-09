Massif des Alpes recouvert des flocons de neige : les Savoyards pris de court

Il a beaucoup neigé ce samedi dans les Alpes. Comme dans les Pyrénées, les Savoyards ont été un peu pris de court par la quantité tombée, 30 cm à 1500 mètres, et 50 cm à 2 000 mètres avec des températures dignes d'un mois de décembre. Les habitants ont été surpris puisqu'ils n'ont prévu dans leur coffre, ni chaines, ni pneus-neige. Toute la journée, certains ont pu faire de la luge, mais dès lundi, ce serait fini, et aucune station de ski ne va rouvrir. Place à l'automne, un épisode aussi brutal qu'éphémère.