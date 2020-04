Massif des Bauges : les éleveurs tentent de limiter les dégâts face à la crise

Dans la filière élevage, la cessation d'activité n'est pas franchement possible malgré la baisse du rendement en cette période de crise. En Savoie, le chiffre d'affaires des coopératives et des producteurs fermiers aurait déjà baissé de 50% en un mois, soit une perte estimée à quatorze millions d'euros. Pour y faire face, la filière s'est adaptée et un élan de solidarité a vu le jour dans le massif des Bauges.