Match contre les Pays-Bas: le retour sur terre pour les Bleus

L'Équipe de France n'était pas au meilleur de sa forme sur le terrain de Rotterdam le 16 novembre 2018. Les joueurs de Didier Deschamps ont fait face à leur premier echec après quinze victoires consécutives. Les supporters continuent de les soutenir et affirment qu'il y aura d'autres occasions de fêter des victoires avec eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.