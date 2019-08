Match de l'été : êtes-vous plancha ou barbecue ?

La majorité de nos foyers, 71 %, possèdent un barbecue comme kit de cuisine. Si sa réputation n'est plus à faire, depuis quelques années, il est concurrencé par la plancha. Cette dernière totalise un tiers des ventes de ce type d'appareils. Nous avons fait nous-mêmes le test. Plancha ou barbecue ? Nos journalistes arbitrent le match de l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.