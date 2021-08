Match des régions : plutôt bière ou rosé ?

Au bord de la Méditerranée, le match entre bière et rosé, on l'aborde sans pression. Le vin rosé sonne avant tout comme été, vacances et plage. Un goût consensuel. Il accompagne aussi bien une salade, une viande ou un poisson. Il y a un vrai engouement sur cette boisson ces dernières années. Lorsqu'on goûte à un vin rosé, on goûte aussi à un terroir. D'ailleurs, dans l'Hexagone, nous sommes les plus gros consommateurs de rosé du monde, avec une moyenne de quinze litres par habitant par an. Du côté de la bière, on comptabilise une consommation de 32 litres par habitant par an. Et le meilleur endroit pour en boire une c'est dans une bierstub. La bière est une valeur sure toute l'année dans l'Hexagone. Une boisson rafraîchissante consommée dans une ambiance plus décontractée. Blonde, blanche ou ambrée, cette large variété se marie très bien avec les plats régionaux. Fière de consommer local, l'Alsace est la première région brassicole du pays, notamment grâce aux producteurs de houblon et aux brasseurs. Depuis 1640, l'eau, le malte et le houblon sont brassés dans la brasserie Meteor. Huit générations s'y sont succédé.