Match des régions : un Ch'ti à Marseille

Aujourd’hui, Linda Huré accueille Sébastien Hembert sur le Vieux-Port de Marseille. La visite commence par la découverte d’un joyau de la ville : les calanques. Direction la côte, à l’Ouest de Marseille. Sur la Côte bleue, il y a une succession de petites calanques. Celle que notre Marseillaise préfère, c’est Niolon. L’activité idéale pour découvrir les calanques, c’est le paddle. Le temps de se changer et on y va. Le Ch’ti se confie : "L’eau est bonne, le cadre est génial. Puis, on a une vue sur Marseille, en face (…) Enfin, je vais découvrir cette fameuse Bonne Mère dont j’entends si souvent parler". Il y a deux pôles à Marseille : Notre-Dame de la Garde et le stade Vélodrome. La première, que l’on surnomme la Bonne Mère, culmine à 154 mètres. Après notre montée, autre chose à découvrir : la pétanque. En route donc pour le club de boules de la Vieille Chapelle. Le lendemain, nous voici aux portes du Parc national des calanques. Dans un village de pêcheurs, nous goûtons à la bouillabaisse de Didier Tani, Goudois depuis plusieurs générations. Après "deux jours extraordinaires" à Marseille, comme il le dit, Sébastien retourne chez lui, dans le Nord, avec déjà l’envie de revenir dans un an. TF1 | Reportage L. Huré, S. Hembert, É. Bonnot, H.P. Amar