Match des régions : une Marseillaise chez les Ch'tis

En arrivant à Lille (Nord), Linda Huré, correspondante à Marseille (Bouches-du-Rhône), est accueillie par Sébastien Hembert. Avec la chaleur, ils se dirigent directement vers la plage de Cap Blanc-Nez. "C’est un endroit que j’aime beaucoup parce que je trouve que c’est magnifique d’avoir une côte et un littoral préservé comme ça : pas abîmés.", confie Sébastien. Depuis son village natal, on peut apercevoir les côtes anglaises, à une vingtaine de kilomètres à peine. Après cette visite, Linda est emmenée à Calais (Pas-de-Calais) pour découvrir un dragon. Le créateur des Machines de Nantes a créé le dragon métallique pour que les gens puissent visiter la plage de Calais et le littoral à dos de dragon. Plus au sud, en Picardie, ils visitent un joyau incroyable : la cathédrale d’Amiens. C’est l’une des plus belles et plus grandes cathédrales gothiques du monde. Elle accueille entre 500 et 700 000 visiteurs chaque année. Ils terminent le voyage avec des images plein la tête : le littoral, le dragon de Calais, les plages immenses et la splendeur de la cathédrale d’Amiens. Bientôt, ce sera au tour de Sébastien de partir à la découverte de la belle ville de Linda : Marseille. TF1 | Reportage S. Hembert, L. Huré, T. Joire, E. Hassani