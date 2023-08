Match des régions : une montagnarde chez les Bretons !

Il fait chaud en Bretagne. Accueillie par Médéric, Gaëlle "se change en Bretonne". C'est une région maritime et un territoire idéal pour passer les vacances. Les touristes prennent plaisir à randonner sur le GR 34. Cap sur le phare de Kermorvan, au Conquet (Finistère). Jean-Yves en est l'un des gardiens. Sa principale mission est de garder le feu allumé pour guider les marins. Gaëlle et les moussaillons vont vivre sur un patrimoine maritime d'autrefois : le Loch Monna, un ancien coquillier de la rade de Brest. Pour le déjeuner, Catherine est là pour apprendre à faire des crêpes dans ses gîtes à Kerlouan. Gaëlle doit cuire une crêpe sur un billig, une plaque de fond traditionnel. Nous partons aux falaises bretonnes pour les escalader, plonger et recommencer. C’est une sorte de canyoning de montagne, mais au bord de la mer. Puis, il y a un lieu chaleureux à Brest où les danses traditionnelles bretonnes font vibrer tous les lundis le parquet au rythme des instruments septiques. Et pour terminer ses vacances en beauté, Gaëlle découvre la montagne bretonne au cœur du territoire dans les monts d'Arrée, à Plounéour-Ménez. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel, A. Janssens