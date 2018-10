Le match PSG-Belgrade a-t-il été truqué ?

Des soupçons de corruption planent sur le match qui a opposé le PSG et l'Etoile Rouge de Belgrade le 3 octobre 2018. Une rencontre qui avait eu lieu dans le cadre de la Ligue des champions. En effet, une enquête a été ouverte par le parquet financier après des comportements suspects d'un haut dirigeant serbe. Ce dernier aurait parié cinq millions d'euros sur une lourde défaite de son équipe. Un match qui s'est d'ailleurs soldé à six buts à un, avec une victoire écrasante des Parisiens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.