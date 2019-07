Match Sénégal-Algérie : les forces de l'ordre sur le qui-vive

Pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, opposant l’Algérie et le Sénégal, dans la soirée de ce vendredi 19 juillet, plusieurs villes du pays ont pris des mesures de sécurité pour éviter les débordements. Aucun citoyen ne veut revivre les pillages observés lors du dernier match de l'équipe algérienne. Au total, une dizaine de préfectures ont pris des arrêtés pour interdire l'utilisation de feu d'artifice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.