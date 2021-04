Matchs à huis clos : comment réveiller les stades

À la télé, le procédé fait illusion et depuis le bord de la pelouse aussi. Mais le stade reste vide. C'est toujours le huis clos imposé par la crise sanitaire. Pourtant, d'où viennent ces bruits de supporters. C'est quasiment un nouveau métier qui est né dans le sport avec la pandémie. L'homme de l'ombre, le faiseur d'ambiance, c'est un DJ de métier. Au platine depuis la tribune, il lance les chants, les encouragements et de soutien pour les joueurs. "Par exemple, une contre-attaque d'Angers Sco, j'envoie un sample qui fait comme si les supporters poussaient un petit peu derrière. J'essaie d'être dans le parfait timing avec les joueurs pour qu'il y ait un effet de public dans le stade", explique-t-il. "Ça met de l'envie durant le match. On retrouve mine de rien un semblant d'ambiance de supporter. Je trouve que ça fait moins match d'entraînement le fait d'avoir une bande son", se confie un joueur de foot. Mais l'absence de public pose surtout des problèmes financiers. "Le manque à gagner est total puisqu'on n'a plus reçu du public, plafonné à 5 000, que 4 matchs à domicile. Ça représente à peu près 80% de chiffre en moins pour nous cette année sur l'aspect de billetterie", révèle le responsable d'un stade. En comparaison, le stade de France sonne étrangement vide. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.