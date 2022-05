Matelas : tout ou presque est recyclable

Si le point commun entre une bonne nuit de sommeil et un combat de judo n'est pas frappant de prime abord, il y en a pourtant un : le matelas. Il y a six mois, un géant français de la production de tatami s’est lancé dans le recyclage de matelas. La mousse est nettoyée, floconnée, et compressée à haute température. Cette matière première est peu chère. D’ici à la fin de l’année, il compte fabriquer 50 000 tapis de judo, la totalité de sa production, avec cette mousse recyclée. Il la reçoit depuis des centres de tri. Il y en a sept répartis dans tout le territoire. Le plus grand se trouve à Limay, dans les Yvelines. Tous les jours, dix camions livrent des matelas issus des déchetteries du coin. Selon Jérémy Settbon, directeur fondateur Recyc Matelas Europe Limay, ce site de production reçoit en moyenne 2 500 matelas par jour. Cela représente 45 tonnes de produits de literie recyclés quotidiennement. Les matelas sont d’abord triés, ceux en mousse d’un côté, ceux à ressort de l’autre. Mis à part les étiquettes et les cordelettes, tout est récupéré. Une fois extrait, chaque composant a une seconde vie. Les ressorts sont fondus et recyclés en fer à béton pour la construction. Pour le reste, les transformations sont infinies. Ils travaillent aujourd’hui avec une vingtaine d'industriels. Il y a dix ans, cette filière était pourtant inexistante. Tous les matelas jetés en déchetterie étaient enfouis et mettaient une centaine d'années à se désagréger. Aujourd’hui, même les grandes marques de literie participent à des collectes chez des particuliers. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Ponsar, A. Ifergane.