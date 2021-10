Matériel électrique sur Internet : attention, danger

Derrière les articles à prix cassé sur Internet, se cachent de potentiels dangers. La répression des fraudes a testé 450 produits suspects sur les sites de vente en ligne. Résultat, une guirlande sur trois présente un risque d'électrocution, voire d'incendie. Encore plus alarmant, 87% des adaptateurs électriques sont dangereux. Franck Jossien, enquêteur qui a participé à l'étude, nous donne quelques conseils. Règle numéro un, se renseigner sur le vendeur. Généralement, il suffit d'aller dans les conditions légales de ventes ou infos légales. En tapant son nom sur les moteurs de recherche, on peut trouver diverses informations. Après avoir été trompé par des sites Internet peu scrupuleux, les clients sont nombreux à revenir dans les magasins. Dans l'Hexagone, les vendeurs sur Internet ont pourtant les mêmes obligations de sécurité que les commerces physiques. Lorsqu'un produit est jugé, non conforme, le site a 48 heures pour le retirer de la vente. Mais le mal est souvent déjà fait et il reste difficile de remonter jusqu'au fabricant, situé en majorité en Asie.