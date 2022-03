Maternité de Kiev : naître sous les bombes

Les sirènes d'alerte aux bombardements peuvent bien retentir. Victoria vit au rythme de la respiration de sa fille. Nika est née prématurée la nuit du déclenchement des hostilités et grandit dans un abri improvisé de la maternité. "C'est en me réveillant après l'accouchement que j'ai appris que nous étions en guerre. C'était difficile, mais je résiste", dit sa maman. Elle affirme n'avoir pas peur des bombardements. "Parce que si je suis calme, mon bébé le saura aussi. Je dois transmettre mon énergie à ma fille et je suis persuadée qu'elle le sent", argue-t-elle. Et pourtant, à côté des archives de la maternité, il lui faut dormir sur des lits de fortune. Le père de Nika est sur le front et n'a pas vu sa fille. Parmi le personnel soignant, un signe ne trompe pas. L'un d'eux a des inscriptions au feutre sur l'avant-bras. "Là, j'ai écrit mon nom, mon prénom, mon groupe sanguin, le numéro de téléphone de ma mère au cas où on me trouverait sous les décombres après les bombardements", explique-t-il. Une nouvelle salle d'accouchement est installée dans l'urgence, alors que les bombardements les plus proches sont à 10 km. Dans cette circonstance, seul un tiers du personnel peut encore assurer son service. La situation est encore à peu près tenable dans certaines maternités. Mais les bombardements massifs sur les villes de Marioupol et Kharkiv sonnent comme un avertissement pour les habitants de Kiev. Certaines opérations de chirurgie sont donc reportées, car il faudra peut-être évacuer en urgence les nouveau-nés. Chaque naissance est pourtant une victoire. Près de 4 000 enfants sont nés dans ces conditions en Ukraine depuis le début de la guerre. TF1 | Reportage B. Christal, R. Roiné, S. Souari