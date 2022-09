Mathias Pogba mis en examen et incarcéré

Après 96 heures de garde à vue, dans les locaux de l'Office central de lutte contre le crime organisé, Mathias Pogba est mis en examen et incarcéré. Et ce, pour tentative d'extorsion à l'encontre de son frère Paul Pogba. L'avocat de Mathias a annoncé vouloir contester cette décision. Avec Mathias Pogba, quatre hommes sont en détention provisoire. Ils sont âgés de 27 ans à 36 ans, des amis d'enfance de Paul Pogba. Tous sont connus des services de police. Ils sont soupçonnés d'avoir séquestré le joueur en mars dernier dans un appartement de la région parisienne. Paul Pogba raconte avoir été guidé par des amis. A l'intérieur, une dizaine de personnes l'attendent. Deux d'entre eux sont cagoulés avec un fusil d'assaut, lui réclamant treize millions d'euros pour avoir assuré sa sécurité pendant treize ans. Pour l'avocat d'un des mis en cause, ces amis d'enfance étaient eux-mêmes sous l'influence d'un réseau criminel. Le rôle exact de Paul Pogba reste encore à définir. Lors de sa garde à vue, il a reconnu être à l'initiative de la vidéo dans laquelle il promettait des révélations compromettantes à l'encontre de son frère. TF1 | Reportage B. Guénais, R. Maillochon