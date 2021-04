Mathieu Forget, un athlète et artiste en apesanteur

C'est dans une autre discipline qu'il s'est révélé. Mathieu est le fils du tennisman Guy Forget. Et comme tout le monde dans la famille, il a grandi une raquette à la main. Il joue bien, à tel point qu'il intègre une université américaine grâce au tennis. Ce sont les danses urbaines qui l'attirent le plus. La passerelle entre le sport et le domaine artistique, c'est forcément son corps. "Mon corps, c'est mon outil de travail, donc c'est hyper important de s'en occuper et d'en prendre soin", nous confie-t-il. Mathieu s'entraîne comme un athlète, mais il vit comme un artiste. Alors, on lui a demandé comment conjuguer les deux. Pour le voir composer, on l'a accompagné. Direction La Défense, le quartier d'affaires de l'ouest de Paris avec ses lignes, ses tours, ses perspectives. Il saute, il se projette, il vole. Comme si bouger était une nécessité, une façon de ne pas avoir à arrêter. Alors, chaque jour, Mathieu Forget cherche à échapper à la gravité pour créer, un instant seulement, un peu de légèreté.