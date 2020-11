Mathieu Hanotin : "Il y a des comportements qui n'ont pas lieu d'être dans la police française"

Les violences policières sont de nouveau au centre des discussions. Des images de l'agression du producteur de musique Michel Zecler et du démantèlement brutal du camp de migrants place de la République ont beaucoup choqué. Le président de la République, lui, a appelé les policiers à être exemplaires avec les Français et inversement. Mais comment les réconcilier ? Pour Mathieu Hanotin, maire (PS) de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le respect est mutuel. "Il faut qu'on incarne et qu'on inculque aux enfants le respect des institutions et de la police. Mais il faut aussi, et c'est le corollaire de la responsabilité, que la police soit exemplaire", affirme-t-il. Il avoue d'ailleurs avoir du mal à voir comment les faits pourraient être minimisés. Néanmoins, une enquête est en cours. La plupart des Français disent par ailleurs que le divorce, voire le gouffre entre policiers et population, a commencé lors de la suppression de la police de proximité. Est-ce le cas à Saint-Denis ? Comment faire pour changer notre regard vis-à-vis des forces de l'ordre ? Le maire nous explique son point de vue.