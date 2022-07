Mathieu Madénian : le jardin secret d’un humoriste

Avant toute chose, Mathieu Madénian tenait à poser les bonnes bases, nous faire prendre un peu de hauteur. "Ça, c'est Collioure. C'est là où j'ai mes premiers souvenirs, les réunions familiales, les dîners, les premiers rencards, les premiers râteaux avec les filles qui étaient souvent très resserrées dans le temps. Mais il y a des endroits comme ça où quand tu arrives, tu es chez toi et puis voilà", confie-t-il. Et son chez-lui, c'est aussi chez Paco, son restaurant catalan préféré. La spécialité de l'établissement : les tapas. Hasard du calendrier, l'humoriste fête aujourd'hui ses 46 ans en petit comité. Après ce repas, direction le centre touristique de Collioure. Sur le chemin, Mathieu Madénian fait une halte au Café Sola, une institution. Mathieu a grandi dans la région jusqu'à ses 24 ans avant de partir pour Paris. Le petit village de pêcheurs a inspiré certains des plus grands peintres au début du XXe siècle. Fier des traditions catalanes de son Collioure, Mathieu a voulu s'investir davantage dans la vie locale, partager un peu de son expérience. Il a décidé de lancer un festival comique. TF1 | Reportage N. Robertson, S. Hernandez