Matisse à l'honneur au Centre Pompidou

Seule, entourée des 230 tableaux qu'elle a mis deux ans à réunir, Aurélie Verdier, la commissaire de l'exposition "Matisse comme un roman" au Centre Pompidou a du vague à l'âme. Elle déplore le fait que le public ne puisse pas profiter de cette exceptionnelle exposition. Cette rétrospective nous donne à voir le cheminement de cet aventurier de l'art moderne. Alter ego de Picasso, Matisse explore dans sa peinture la puissance des couleurs et la pureté des lignes. Tout commence en été 1905 à Collioure (Pyrénées-Orientales). L'artiste n'a alors que 26 ans et avec son ami Derain, il met au point une nouvelle façon d'utiliser la couleur. Le fauvisme est né. La lumière du sud a agi comme une révélation pour cette homme du nord du pays. L'artiste ne pourra alors plus se passer de ces hivers ensoleillés au bord de la Méditerranée. Il s'installe alors à Nice où il peindra des motifs récurrents, mais surtout une émotion. En 1937, il délaisse les pinceaux et se met à découper des papiers colorés dont il tapisse l'espace. De grands formats décoratifs faits pour séduire l’œil.