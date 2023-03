Matisse : une nouvelle jeunesse à 60 ans

Un aboutissement, voilà comment on a présenté un tableau dénommé la Blouse roumaine. Avec ses manches gonflées et son visage qui en jaillit comme une fleur, c’est une icône de l’art moderne. Le tableau a inspiré Yves Saint Laurent avec sa tenue. Il a même été placé dans les affiches de film. Une série de peintures tellement audacieuse en 1940, qu’on croirait celle d’un jeune homme. Celui qui tient le pinceau va pourtant sur ses 70 ans à l’époque. Mais Henri Matisse, vient de prouver au monde entier qu’il en gardait sous le pied, car le peintre n’en est pas à sa première révolution. Né à la fin du XIXe siècle, il a déjà bousculé toutes les règles classiques. Il estimait qu’on pouvait se passer de perspective et osait les couleurs, jusqu’à devenir le chef de file d’un mouvement baptisé "le fauvisme”. Dans les années 30, Matisse triomphe donc partout. Il a organisé des rétrospectives. Il a même fait la une du magazine Time. Une panne d’inspiration l'a tellement insupporté qu’il a décidé de voyager. Première destination, le Tahiti. Il y parvient à faire quelques croquis et des essais pour tapisseries, mais rien encore de très concluant. Tout va se débloquer quelques mois plus tard aux États-Unis. À Philadelphie, Matisse a rendez-vous avec le docteur Albert Barnes. À la tête d’une des plus grandes collections impressionnistes et moderne, il lui réclame une immense fresque murale, changement de dimension. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, S. Deperrois