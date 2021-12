Matrix 4 : quand la réalité rejoint la fiction

Cela fait 18 ans qu’ils avaient disparu des écrans. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont tenu à reprendre leur rôle pour la quatrième fois. Et à 50 ans passés, ils tiennent une forme olympique. En 1999, Matrix offrait une vision. Les hommes vivaient dans un logiciel et quelques-uns résistaient à cette prison virtuelle. Le film marque l’histoire du cinéma et révolutionne le box office. Les raisons sont innombrables. Le quatrième opus confronte habilement les héros au passé. Un retour au source dynamité par des actions spectaculaires. T F1 | Reportage S. de Vaissière