Matthieu Orphelin : "La clé pour réussir le déconfinement, c'est la mobilisation générale de tous les citoyens"

Parmi les nouvelles mesures du gouvernement, il y a le fichier qui pourrait remettre en cause les libertés individuelles. D'après Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, celui-ci pourrait induire à un certain nombre d'interrogations. L'élu préconise cependant de regarder ce fichier en détail pour mieux comprendre ses utilités. Quelles sont les clés pour réussir le déconfinement ? Qu'en est-il de la mise en vente des masques par la grande distribution ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.