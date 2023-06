Cette chambre de "Poilu" est restée intacte depuis plus d'un siècle

Il est rare que le couloir d'une maison soit l'antichambre du passé. La pièce est restée fermée pendant plus d'un siècle. Figée, il s'agit de la chambre d'un poilu mort au combat. Lit au carré, képi de Saint-Cyrien posé sur les draps, godillots alignés et uniforme bien rangé, comme si le sous-lieutenant venait de rentrer. Michel Jouanneau, conseiller municipal et historien amateur, en est le gardien : "On est dans la chambre d'un officier de la Première Guerre mondiale qui s'appelait Hubert Rochereau, qui est né dans cette pièce en 1896, qui était fils unique, Saint-Cyrien, et qui a été tué au combat le 25 avril 1918". Hubert est mort célibataire, sans enfant. En 1935, quand ses parents revendent la maison, ils stipulent que la chambre devra être conservée telle qu'elle pour les 500 prochaines années. Curieusement, les quatre propriétaires suivants respecteront la volonté des parents. Seule la poussière investit les lieux. Son pistolet, une pipe encore pleine de tabac, des cigarettes minutieusement roulées... 500 objets ont été répertoriés dans la pièce. TF1 | Reportage A. Tassin, D. Pires, E. Lévy